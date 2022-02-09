أحال وكيل نيابة الفروانية جثة مواطن في العقد الرابع من عمره الى الطب الشرعي وسط ترجيحات بوجود شبهة جنائية وراء الوفاة، وكانت عمليات وزارة الداخلية أبلغت يوم امس بوفاة مواطن داخل منزله، وبانتقال رجال الأمن تبين ان الجثة لشخص في العقد الرابع وهناك آثار في محيط العثور على الجثة تدعو الى الاعتقاد بأن الوفاة ليست طبيعية وإنما جراء أمر أدى إلى الوفاة ومن المقرر ان يحدد الطب الشرعي بما يملكه من تقنيات وأدوات أسباب الوفاة وإرسال التقرير الى النيابة والتي بدورها ستعيد تسجيل القضية إما أن تسجل وفاة طبيعية او وفاة نتيجة شبهة جنائية، وبحيث تسجل الوفاة كرقم في الإحصائيات الخاصة بالمباحث الجنائية.