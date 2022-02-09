فوائد القطاع السياحي غير المباشرة تصل لـ 700 مليار دولار بتقليل الأثر البيئي وتعزيز السلامة

دعت المنظمة العربية للسياحة العالم العربي للاحتفال بيوم السياحة العربي الذي يتوافق مع مولد الرحالة العربي ابن بطوطة بتاريخ 25 فبراير، وذلك تحت شعار «نحو سياحة رقمية مستدامة»، موضحة أن ما تعرضت له صناعة السياحة على مستوى العالم من تداعيات وخسائر جراء جائحة «كورونا» لن توقف جهود القائمين على هذه الصناعة الكبرى لإيجاد حلول متطورة وتكنولوجية تتناسب مع الواقع الذي فرض عليها تمكنها من التعافي سريعا لمواجهة التحديات والمنافسات مع الأسواق العالمية بناء على جودة الخدمات المقدمة ومدى تطورها هادفة من ذلك زيادة الوعي حول أهمية صناعة السياحة وما تحققه من مردود اقتصادي واجتماعي وثقافي عربيا وعالميا، مؤكدة أنه في المستقبل القريب ستنتقل كل خدماتها من نظام تقليدي إلى نظام رقمي قائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل مجالات العمل السياحي مما يدعو لأهمية وضع استراتيجية للتحول الرقمي ونشر ثقافته إقليميا مع تصميم البرامج السياحية الرقمية وإدارة وتمويل التحول الرقمي مع تنمية وتطوير وتدريب المتطلبات البشرية والتقنية والأمنية والتشريعية، وان صناعة السياحة بالمستقبل القريب لن تقيم فقط بالكم وأعداد السائحين بل ستقيم بالكيف حول ما قدم لهم من خدمات ومدى جودتها وتطورها تكنولوجيا عبر خدمات غير لمسية بداية من وصول السائح الى بلد المضيف حتى استكمال كل برامجه السياحية ومغادرته مما يستدعي تضافر جهود القطاعين الحكومي بدءا من ميناء الدخول والجمارك عبر توحيد البيانات البيومترية للمسافر وربطها عبر جواز سفره مع تذكرته وعلى المستوى الخاص من خلال الخدمات المقدمة عبر المقاصد والمنشآت السياحية سواء بالفنادق والمطاعم ووسائل الانتقال وكل الخدمات التي يسعى السائح لاستخدامها أثناء رحلته.



وأكدت المنظمة أن التحول الرقمي أصبح هدفا يجب ان يسعى الى تحقيقه العالم العربي ليكون بمصاف الدول المتقدمة بهذه الصناعة الكبرى ليحظى بما يستحقه من خلال عودة للسياحة الآمنة سواء من الأسواق العربية أو الدولية، مشيرة إلى آخر إحصائيات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» والذي توقع أن يساهم التحول الرقمي في الطيران والسفر والسياحة إلى توليد قيمة مضافة لقطاع السياحة قد تصل إلى 305 مليارات دولار خلال الفترة من عام 2019 الى 2025 ونقل ما قيمته 100 مليار دولار أميركي من القطاعات التقليدية إلى منافسين جدد، وتوليد فوائد غير مباشره بقيمة 700 مليار دولار من خلال التقليل من الأثر البيئي وتعزيز السلامة والأمن والتوفير في التكاليف والوقت، كما أنه من المتوقع أن يشهد قطاع السياحة انتقالا انتقائيا للوظائف الحالية ويقابله تدريجيا خلق فرص عمل جديده تعتمد على مهارات العصر الرقمي الجديد داخل وخارج منظومة السفر سواء على المستوى الحكومي ممثلا بالوزارات أو على مستوى القطاع الخاص ممثلا بالمستثمرين أو العاملين في هذه الصناعة الكبرى، حيث انه من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات فيما يخص التحول الرقمي وحده إلى 7.5 تريليونات دولار خلال الفترة المقبلة.



وانطلاقا من الأهداف الاستراتيجية للمنظمة والتي تتعلق بتعظيم العوائد الاقتصادية للسياحة من خلال تشجيع الأيدي العاملة المحلية على إشغال الوظائف المتاحة في قطاع السياحة، وبالهدف الثاني الذي يتعلق بتفعيل مشاركة المجتمعات المحلية ودمجها في عملية التنمية السياحية كشريك استراتيجي من خلال التوعية والتحفيز والتشجيع في الانخراط بوظائف هذه الصناعة الكبرى، بالإضافة للهدف الثالث الذي يتعلق باعتماد قطاع السياحة كأداة فاعلة لتحسين دخل المواطن للحد من الفقر والبطالة، وإيمانا من المنظمة بأن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتطور صناعة السياحة بعالمنا العربي فقد سعت لزيادة فرص التدريب والتأهيل للعاملين بصناعة السياحة والسفر على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في كافة مجالاته من خلال التحول الرقمي، حيث أطلقت في بداية العام 2022 المرحلة الأولى لبرنامج منحة غوغل العالمية للتميز الوظيفي والذي يستهدف أكثر من 20 ألف متدرب بمنحة مجانية كاملة مع الحصول على شهادات دولية تمكنهم ليكونوا قادة لهذه الصناعة مستقبلا من خلال الاهتمام بالابتكار والتجديد وإدخال التقنيات التكنولوجية الحديثة على الخدمات والمنتجات السياحية ومن أهمها المنصات الرقمية التي تعرف بالاقتصاد التشاركي لاعتماد تكنولوجيا التحول الرقمي في قطاع السياحة ما يجعل رقمنة السياحة وترويجها أكثر سرعة وسهولة وفاعلية، مؤكدة أنها ماضية في تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية في تنمية وتطوير العاملين بهذا القطاع الهام إيمانا منها بأهمية التحول الرقمي في صناعة السياحة وأنه أصبح ضرورة ماسة لاستدامة هذه الصناعة الكبرى وتعزيز منافستها إقليميا ودوليا.