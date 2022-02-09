تباهت كوريا الشمالية امس بأنها واحدة من حفنة دول فقط تملك أسلحة نووية وصواريخ متطورة، وبأنها الوحيدة التي تقف في وجه الولايات المتحدة وتحدث «هزة في العالم» باختبارات الصواريخ.



وقالت وزارة الشؤون الخارجية بكوريا الشمالية في بيان «في عالم اليوم الذي تهدر فيه الكثير من الدول الوقت في التعامل مع الولايات المتحدة بخضوع وطاعة عمياء، هناك دولة واحدة فقط على ظهر هذا الكوكب يمكنها أن تحدث هزة في العالم بإطلاق صاروخ يمكنه بلوغ البر الرئيسي للولايات المتحدة».



وأضاف البيان الذي نشر على موقع الوزارة أن سلسلة الاختبارات التي أجريت منذ بداية العام الجديد تمثل «إنجازات رائعة» أسهمت في تعزيز قوة الردع الحربي لكوريا الشمالية.



وتابع البيان «هناك أكثر من 200 دولة في العالم، لكن القليل منها فقط يمتلك قنابل هيدروجينية وصواريخ باليستية عابرة للقارات وصواريخ فوق صوتية».



وأشار البيان إلى صاروخ «هواسونغ-15»، وهو أطول الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي اختبرتها بيونغ يانغ من حيث المدى، وجرت تجربته مرة واحدة عام 2017 ويعتقد أنه يتمتع بقدرة على حمل رؤوس نووية إلى أي مكان في الولايات المتحدة.



كما أشار البيان أيضا إلى صاروخ «هواسونغ-12»، الذي هددت كوريا الشمالية ذات مرة باستخدامه في غوام.