أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يكافح من أجل البقاء السياسي، بعض التعديلات في إدارته، في مسعى لاسترضاء نواب حزبه الذين أغضبتهم سلسلة من الفضائح الخاصة بتجاوز قيود الإغلاق الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.



وبموجب التعديلات الوزارية الجديدة، أصبح مارك سبنسر رئيسا لمجلس العموم بالبرلمان بدلا من جاكوب ريس موج، الذي تم تعيينه وزيرا معنيا بشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وكفاءة الحكومة.



كما عين جونسون عضو البرلمان أندرو غريفيث رئيسا للإدارة السياسية لرئيس الوزراء، وستيفن باركلي مديرا لمكتبه.



وقال المتحدث باسم جونسون إن رئيس الوزراء أبلغ مجموعة الوزراء الرئيسيين مجددا بالبدء في تقديم سياسات لتحسين الظروف المعيشية.



ولم تشمل التغييرات أيا من المناصب الوزارية الرئيسية.



وكان جونسون قد تعهد بإعادة ضبط إدارته، في مواجهة أكبر أزمة له حتى الآن والتي أججها الكشف عن إقامة حفلات في مقر رئيس الوزراء ومقر إقامته أثناء سريان قيود الإغلاق العام الصارمة لمكافحة كورونا.