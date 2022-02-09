وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر يطلب من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التحقيق في الواقعة التي أثارها النائب شعيب المويزري وعرضها على شاشة قاعة المجلس والتي تحتوي على صور مخلة.













