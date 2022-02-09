أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحمد محمد البرجس ان الوزارة تشرف بشكل مباشر على تنفيذ وإدارة التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) والجاري تنفيذه وتطويره من قبل الكوادر العاملة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية والتي بذلت جهودا في إعداد جميع جوانب تنفيذ واطلاق التطبيق وادارة البيانات والتحديثات في التطبيق، والذي انطلقت فكرته وبمبادرة من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

وبيّن البرجس أنه قد تم الاستعانة بنظام تكنولوجيا مراكز اتصال لتنفيذها عبر وحدة الاتصال الحكومي (واصل) بدعم من قبل احدى الشركات العالمية المتخصصة في انظمة مراكز الإتصال الهاتفي والذي انطلق كنواة ليكون مركز خدمة اتصال موحّد يخدم المتعاملين مع الجهات الحكومية مستقبلاً.

وأضاف أن هناك فريقا من الكوادر الكويتية الشبابية التي تقوم بإدارة وحدة الاتصال الحكومي (واصل) تم تدريبها وتأهيلها لتهتم بخدمة مستخدمي التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) خلال المرحلة الأولى، والجهات الحكومية خلال القريب العاجل.