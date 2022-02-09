عبدالله الطريجي: من الخطأ إقرار القوانين على عجل وأقترح تخفيف غرامة الصلح المقترحة من 50 ديناراً إلى 5 دنانير لمراعاة الفئات الاجتماعية

بدر الملا : أقترح أن تكون الضبطية القضائية لموظفي وزارة الصحة فقط وأن تشمل صلاحياتهم كافة أرجاء الكويت

أسامة الشاهين: القانون القديم الصادر عام 1969 رجعي وقديم ونحن نؤيد إقرار التعديلات الحالية خصوصاً أمر الصلح بـ 50 ديناراً وأن تكون الضبطية القضائية في الأماكن العامة لأن المنازل لها حرمة لا يجوز انتهاكها

عبدالكريم الكندري: أكبر خطر إقرار قانون أثناء فترة الخوف لذلك أقترح إعادة دراسة القانون بالكامل وتقديم قانون حكومي جديد خصوصاً بعد زيادة المعلومات الصحية والوعي بمفهوم الأوبئة والدراية بالخلل الاقتصادي وانعكاسه على المجتمع

أحمد مطيع: باختصار القانون فقط لتحديد قيمة مخالفة عدم ارتداء الكمام بـ 50 ديناراً وحصر الضبطية القضائية لموظفي وزارة الصحة مع الاستعانة برجال الداخلية لأنه في السابق كان هناك اقتراح أن تكون الغرامة 500 دينار

هشام الصالح: من يثبت أن اللقاح لا يسبّب الأمراض وأنا أعرف حالات تضرّرت وهذا القانون والإجراءات حولت الكويت إلى سجن كبير مع أن دول العالم تتجه لرفع القيود

مبارك الحجرف: الإجراءات الفعلية الموجودة تؤكد أن التطعيم إجباري مع أنه ليس دواءً كاملاً للمرض وقد يسبّب الأمراض للناس مثل الجلطات أو غيرها

وزير التجارة : وجود الجزاءات يساعد على الالتزام بتطبيق القانون.. ونحن نوافق على عقوبة الـ 50 ديناراً في حال الصلح عن قضايا الاحتياطات الصحية

أحمد مطيع: القانون الذي سيناقش الآن يتعلق بالمخالفات الخاصة بارتداء الكمام وتحديد الضبطية القضائية وكل ما يتعلق بمواجهة الأوبئة

الرئيس مرزوق الغانم: وزير الصحة اعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم لأنه أجرى عملية قسطرة ونتمنى له الشفاء العاجل

مجلس الأمة ينتقل لمناقشة تقرير اللجنة الصحية عن الاقتراح بقانون حول الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية

مهند الساير : نريد جدية من الحكومة حول تنفيذ التوصيات ونريد أن نعرف ماذا ستفعل الحكومة بها ولابد أن نسمع رأي الحكومة بذلك خصوصاً أن بعض الدول عادت لفتح قطاعاتها ومنها السعودية

مجلس الأمة يوافق على توصية بتخفيف ورفع القيود الخاصة بـ "كورونا"

محمد المطير: الكويت تعاني من قضية تجارة الإقامات وهذا كله بسبب الإدارات الدنيا المسيطرة على الموضوع والتي جلبت المجرمين وخريجي السجون بمقابل مادي فمن لديه أموال لا يأتي ليعمل في الكويت وهذا سبب انتشار المخدرات بين أبنائنا.. وقضية البنغالي خير دليل

حمدان العازمي: سألنا وزير الدفاع عن إجبار الضباط على التقاعد وللأسف لا يوجد صف ثاني وهل الإصلاح بتطفيش القيادات؟وسوف نتابع هذا الملف وهناك أشياء جديدة سنقدم بها أسئلة للوزير وإذا لم يقم بحل القضايا سوف يكون لنا إجراء

حمد المطر: هناك إجراءات تتعلق بمواجهة "كورونا" تسبّبت في "بهدلة" المواطنين سواء داخل البلاد أو خارجها ووزير الصحة ربط سفر الناس بإجراءات الدول الأخرى ومع ذلك قاموا بفعل العكس خصوصاً لغير المحصنين

أحمد مطيع: متفائلون بالأخ مبارك العرو كونه وزيراً للإسكان الذي خفّض أسعار قسائم خيطان من 15 الى 10 آلاف ونأمل أن يطبّق ذلك على مشروعي أبو حليفة والصباحية.. ومشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية لم تنفذ البنية التحتية حتى الآن

بدر الملا : سألت وزير الداخلية عن إزالة القيود عن ملفات يشتبه في تزويرها ملف الجنسية والإجابة جاءت وكأنها فردية بينما الأمر كان بإزالتها بشكل جماعي ولذلك قدمتُ سؤالاً تكميلياً

مرزوق الخليفة: سألتُ عن عدم تسمية الكويتيين بمسمى كبير المستشارين القانونيين ويمنح هذا اللقب للأجانب وكأن الدولة تحارب العنصر الوطني ولماذا لا يعين أبناء البلد في الأماكن الحساسة

مبارك الحجرف: ناقشت اللجنة الخارجية قضية تعيين الكويتيين في السفارات بالخارج ولذلك ائتمان الأجانب على الأمور الأمنية "أمر خطير" خاصة في السفارات ذات الشأن

فرز الديحاني: سألتُ وزير التربية عن سبب عدم صرف بدل إيجار للمعلمة الكويتية أسوة بالمعلمة الوافدة وأنا أطالب بصرف بدل إيجار للمعلمة الكويتية المطلقة

وزير التربية: سنعرض أهمية ما ذكره النائب حسن جوهر وما يرتبط بسياسة التكويت في الاجتماع المقبل لمجلس الأمناء

-موضوع صرف بدل الإيجار للمعلمة الوافدة يتعلق بقرارات مجلس الخدمة المدنية وما يترتب عليه

حسن جوهر : لدينا 17 مؤسسة للتعليم العالي إلا أنه بعد 20 عاماً من العمل بها لا يزال يسيطر عليها القطاع الخاص وأبناء الكويت لا يجدون فرص عمل فيها ولذلك قدمنا اقتراحاً لرفع نسب التكويت بها بما لا يقل عن 65 %

رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة التكميلية

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يرفع الجلسة التكميلية اليوم الأربعاء لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب

توصية نيابية:

توصية نيابية جاء فيها: لما كان الدستور الكويتي قد نص في مواده التالية على حق حرية المواطن والمساواة بين المجتمع، واستناداً إلى المواد 7 و8 و9 و10 و28 و29 و 30 و31 من الدستور، لذا نتقدم لرفع هذه التوصيات إلى مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه مناسباً.



أ- رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والاكتفاء بفحص pcr لدخول المرافق العامة والسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين.

ب- الاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا بالكامل.

ج- عدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير متلقي اللقاح.

د-عدم اشتراط الحصول على مسحة pcr للمواطنين القادمين إلى الكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول حتى لا يكون ذلك سببا في احتجازه في الدولة القادم منها.