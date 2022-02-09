دارين العلي

نفّذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء، حملة واسعة عصر امس، على بيوت الصفيح والتمديدات الكهربائية االمخالفة وبيوت العزاب في محافظة الجهراء.

وقال نائب رئيس الفريق احمد الشمري في تصريح ل"الأنباء": ان الوزارة تركز حاليا على التمديدات المخالفة وغير القانونية على بيوت الميربي لما تشكله من خطر على الشبكة الكهربائية والسلامة العامة.

ولفت الى انه تم خلال الحملة قطع التيار الكهربائي عن عقارين مخالفين وتسجيل حالتي اثبات حالة تضمنت وجود مناجر ومفروشات وعشوائيات وعزاب داخل تلك العقارات.

وأكد الشمري أن لا تهاون مع التعديات، والوزارة مستمرة بحملة القضاء على بيوت الصفيح حيث يقوم ملاك العقارات بتسكين عمالة في هذه البيوت بشكل مخالف.