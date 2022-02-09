آلاء خليفة

اعلن راشد أحمد السنان - رئيس اللجنة الأكاديمية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية انه وبعد المطالبات والزيارات الاخيرة تم رفع الحظر العددي عن جامعة ولاية اريزونا في التخصصات الهندسية.

وتقدم السنان بالشكر و عظيم الامتنان لكل من وزارة التعليم العالي و المكتبين الثقافيين - فرع الولايات المتحدة الأمريكية و لجميع الجهات التي ساهمت بانجاح عملية فتح كلية الهندسة بجامعة (ASU) وتقديم الدعم اللازم لجهود الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأمريكية المبذولة من أجل تيسير حياة الطلبة الاكاديمية و تطوير عملية التعليم و الابتعاث الخارجي. كما أشار إلى ان الانجازات القادمة ستكون على هذا المستوى و أفضل لخدمة الطلبة في الولايات المتحده الأمريكية.