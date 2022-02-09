القاهرة - خديجة حمودة



شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين للمستشار بولس فهمي إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس أعرب عن التقدير العميق للدور المهم للمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل حلقة مهمة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ، معربا عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني وتحمل المسؤولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون.



وحصل المستشار بولس فهمي، على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة سنة 1977 بتقدير جيد جدا، ثم على دبلوم معهد بحوث أتلانتا بالولايات المتحدة الأميركية في الإدارة القضائية سنة 1994.



والتحق المستشار بولس فهمي بالعمل في النيابة العامة بدرجة معاون عام 1978، ثم تدرج في المناصب حتى درجة محام عام بالنيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة عام 1995، ثم مستشار بمحكمة الاستئناف، وعضو بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا عام 1997، ثم محام عام أول بالنيابة العامة (نيابة الأموال العامة العليا) عام 1999، أعقبها عمله رئيس بمحاكم الاستئناف (وكيل أول التفتيش القضائي بالنيابة العامة)، حتى التحق بالمحكمة الدستورية العليا نائبا لرئيس المحكمة عام 2010.



وتضمنت المناصب التي شغلها المستشار بولس فهمي، عمله وكيل التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ووكيل أول التفتيش القضائي، والمستشار الفني لوزير العدل، ومساعد وزير العدل لشؤون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية، ورئيس محكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين، بالإضافة إلى الإشراف على الأمانة العامة للمحكمة الدستورية العليا.



وشارك المستشار بولس فهمي كعضو بالوفد المصري المشارك في الأعمال التحضيرية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذا مؤتمرات الدول الأطراف المتابعة لتنفيذ هذه الاتفاقية سنة 2002، ورئيس وفد وزارة العدل المشارك في مؤتمر الدول الفرانكوفونية لمكافحة جرائم غسيل الأموال سنة 2007، ورئيس الوفد المصري المشارك في مؤتمر الدول الأطراف الموقعة على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2009.



يذكر أن المستشار بولس فهمي له العديد من الأبحاث والمؤلفات المنشورة، لاسيما الأبحاث التخصصية خلال السنوات من 1995حتى 2010 في موضوعات القانون الجنائي بقسميه العام والخاص، فضلا عن إعداده كتاب «جرائم العدوان على المال العام في التشريع المصري»، والذي تقرره النيابة العامة على من يلتحق بها ضمن مجموعة الكتب الأساسية التي يتعين على عضو النيابة العامة دراستها.