قدم مواطن إسباني متقاعد التماسا يضم أكثر من 600 ألف توقيع للبنك المركزي ضمن حملة للاعتراض على الاستخدام المتزايد للخدمات المصرفية الإلكترونية.

وأطلق كارلوس سان خوان/ 78 عاما/ عنوان " أنا عجوز، ولكني لست غبيا" على الالتماس.

وقدم الالتماس لوزارة الاقتصاد والبنك المركزي في مدريد.

ويطالب سان خوان، الطبيب المتقاعد، البنوك الاسبانية بتقديم خدمات مباشرة لكبار السن على وجه الخصوص، بدلا من توجيههم إلى الخدمات الإلكترونية، حيث أن كبار السن أقل ارتياحا في التعامل مع الخدمات المصرفية الإلكترونية.

ويشار إلى أن البنوك الاسبانية، مثل الكثير في أنحاء العالم، تقوم بإغلاق فروع وتخفض ساعات تقديم الخدمات المباشرة، مما دفع سان خوان للمطالبة باتخاذ " إجراءات عاجلة".

وقالت صحيفة إل باييس إن التزايد في استخدام الخدمات الإلكترونية لا يؤثر فقط على البنوك.

وكشفت استطلاعات أن ثلث الاسبان يشعرون أنهم مقيدون فيما يتعلق بقدرتهم على الحصول على الخدمات والوظائف والمساعدات الحكومية بسبب الفجوة الإلكترونية.

وتعهدت الحكومة بحث البنوك على جعل طواقم العمل متاحة لخدمة كبار السن، قائلة إن القطاع يدرك المشكلة وتعهد بعلاجها.