أصدر الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن التقرير الخاص للانتقالات الدولية الخاصة بلاعبي ولاعبات كرة القدم التي تمت في شهر كانون الثاني /يناير 2022 وذلك بالإضافة إلى تحليل لنشاط انتقالات اللاعبين خلال فترة التسجيل الأخيرة.

وأشار التقرير عبر موقع الرسمي للفيفا إلى أنه تم إتكمال وتنفيذ إجمالي 3791 عملية انتقال دولية خلال شهر كانون الثاني/يناير مما يؤكد على أن كرة القدم تتعافى من تداعيات جائحة كوفيد .19- وفي الواقع، عاد إنفاق الأندية على رسوم الانتقالات الشهر الماضي تقريبًا إلى المستويات المسجلة في الشهر ذاته من عام .2020

وأوضح التقرير أن عدد الانتقالات في كرة القدم للاعبي كرة القدم من الرجال ارتفع بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لرسوم الانتقالات المتفق عليها بنسبة 7ر74% حيث تصدرت الأندية الإنجليزية قائمة الأندية الأكثر إنفاقا على رسوم الانتقالات الدولية بإجمالي 349 مليون و500 آلف دولار تليها الأندية الإيطالية والتي أنفقت 113 مليون و600 آلف دولار".

وفيما يتعلق بكرة القدم النسائية، تم تسجيل زيادة كبيرة بنسبة 8ر42%في عدد الانتقالات الدولية المسجلة خلال فترة التسجيل في كانون الثاني/يناير لهذا العام مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي حيث بلغ إجمالي الانتقالات 257 عملية انتقال دولية ، وهو رقم قياسي جديد متفوقا بحوالي 40% عن إجمالي عدد صفقات الانتقال في عصر ما قبل الجائحة في كانون الثاني/يناير 2020 .

وشهدت النتائج الرئيسية تنفيذ 3534 عملية انتقال دولية شملت لاعبين محترفين خلال فترة التسجيل في كانون الثاني/يناير بزيادة قدرها 28% عن العام الماضي، وبلغت رسوم الانتقالات الدولية 03ر1 ملياردولار أمريكي على صعيد انتقالات لاعبي كرة القدم المحترفين لتعود تقريبًا للمستويات المسجلة قبل ظهور الوباء".

وذكر التقرير أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 257 عملية انتقال دولية لاعبات كرة القدم المحترفات في شهر ينايربزيادة قدرها 8ر42% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021".

وتعتبر هذه السنة هي الثالثة على التوالي التي يقوم فيها الاتحاد الدولي بنشر البيانات بعد فترة وجيزة من انتهاء فترة الانتقالات الدولية مما يوفر ويمنح فرصة لإلقاء نظرة عامة على الانتقالات العالمية التي يشارك فيها لاعبي ولاعبات كرة القدم.