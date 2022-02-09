أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن فترة المبيعات الأولى لتذاكر مونديال قطر 2022 شهدت طلب الحصول على 17 مليون تذكرة لمباريات البطولة.

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي:"أثبت المشجعون من جميع أنحاء العالم حماسهم للبطولة العالمية عبر تقدمهم بـ17 مليون طلب للحصول على تذاكر البطولة ، خلال فترة المبيعات الأولى لكأس العالم قطر 2022 التي استمرت 20 يومًا فقط، وكان المقيمون القطرين هم أكثر من تقدموا بالطلبات".

وأضاف:" تدفقت الطلبات خلال فترة مبيعات سحب الاختيار العشوائي الافتتاحية من مختلف دول العالم كالأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والهند والمكسيك والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضح:"وصل عدد الطلبات على المباراة النهائية التي ستقام يوم 18 كانون الأول/ديسمبر على استاد لوسيل إلى مليون و800 آلف طلب تذكرة".