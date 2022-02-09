دعا والدا طفل صغير في إيطاليا إلى عدم نقل دم لنجلهما إلا من متبرعين غير ملقحين ضد فيروس كورونا خلال عملية جراحية، في قضية جذبت اهتمام الرأى العام على نحو كبير .

وقضت محكمة في مودينا لصالح المستشفى ، وخلصت إلى أن والدى الطفل لا يحق لهما إرشاد الأطباء لنقل دم من شخص غير ملقح لابنهما.

ورفض القاضي اعتراضات الوالدين بعدما خلص إلى أن الدم الذي وفره المستشفى الواقع في بولونيا يضمن السلامة التامة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية نقلا عن محامي الأسرة.

وقال والدا الطفل إنهما قلقان من نقل دم لشخص ملقح إلى نجلهما لأسباب دينية.

ولم يتمكن طاقم مركز بولونيا لنقل الدم من إقناع والدى الطفل بقبول دم متبرع ملقح، وبحثا عن متبرعين غير ملقحين وأرسلا قائمة للمستشفى.