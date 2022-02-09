ذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو"الإيطالية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يتطلع لضم الدولي مويس كين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي يوفنتوس الإيطالي في نهاية الموسم الجاري .

وأوضحت الصحيفة، أن النادي الفرنسي يراقب عن كثب اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 21 عامًا على مدار الأشهر القليلة الماضية، حتى أنه طلب ضمه في سوق الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، عندما خطط البيانكونيري لضم ماورو إيكاردي.

ووفقًا للتقرير، سيحاول باريس سان جيرمان التعاقد مع مهاجم إيطاليا في نهاية الموسم، ويبقى أن نرى ما إذا كانت سيطابق السعر الذي يطلبه يوفنتوس.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى يوفنتوس، على سبيل الإعارة الأولية من إيفرتون في الصيف، ومع ذلك، كان يكافح من أجل اللعب هذا الموسم، وسجل 4 أهداف فقط في 917 دقيقة مع السيدة العجوز هذا الموسم.

ودفع يوفنتوس 7 ملايين يورو للحصول على إعارة للاعب حتى عام 2023، ويوجد شرط إلزامي لضمه نهائيًا مقابل 28 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو إضافية.

وكان باريس سان جيرمان قد اكتسح مضيفه ليل بنتيجة (5-1) في المباراة التي جمعتهما /الأحد/ الماضي على ملعب بيار موروا، في إطار الجولة الـ23 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع العملاق الباريسي رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد ليل عند 32 نقطة، في المركز الحادي عشر.