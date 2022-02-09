أعلنت شركة آبل أن التجار الأميركيين سيتمكنون من استخدام هواتف "آي فون" كآلية للدفع من دون الحاجة إلى معدات إضافية، في خطوة يُرتقب البدء بتطبيقها خلال الربيع من شأنها تعزيز موقع الهواتف التابعة للمجموعة الأميركية العملاقة في قطاع الدفع عبر الأجهزة المحمولة الآخذ في التوسع.

حتى الآن، لا تقدم آبل خدمات الدفع سوى للمشترين عبر تطبيق Apple Pay. ولقبول المدفوعات من طريق أجهزة آي فون، كان على التاجر أن يجهزها بقطع خارجية تبيعها شركات أخرى.

مع ذلك، من الواضح أن المجموعة العملاقة لا تنوي تحويل نفسها إلى شركة للمدفوعات، وستواصل الاستعانة بمنصات تابعة لجهات خارجية، مثل Stripe التي ستصبح الشريك الأول لشركة آبل في هذه الخدمة التجارية الجديدة المسماة "Tap to Pay".

بالإضافة إلى المدفوعات من خلال Apple Pay، سيتمكن التجار أيضا من قبول الدفع باستخدام بطاقات لا تلامسية من خلال جهاز "آي فون" بسيط، وفق بيان نشرته المجموعة

وأشارت "آبل" إلى أنها ستتعاون مع المشغلين الرئيسيين لبطاقات الائتمان Mastercard وVisa وAmerican Express وDiscover.

وليست "آبل" أول مجموعة تحوّل هاتفها الذكي الرائد إلى آلية للدفع من دون معدات إضافية. فقد أطلقت شركة Samsung الكورية الجنوبية خطوة مشابهة في تشرين الأول/أكتوبر 2019.