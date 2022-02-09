أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الايطالي ارتفاع مبيعات التجزئة الايطالية بأقوى وتيرة خلال ثلاثة أشهر في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك بعد تراجعها خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وعلى أساس القيمة، ارتفعت قيمة مبيعات التجزئة بنسبة 9ر0% مقارنة بتشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما تراجعت بنسبة 4ر0%. وارتفعت مبيعات المنتجات الغذائية بنسبة 7ر1% ومبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 1ر0%.

وارتفعت مبيعات التجزئة على أساس سنوي بنسبة 4ر9% في كانون الأول/ديسمبر الماضي عقب ارتفاعها بنسبة 4ر12% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وارتفعت المبيعات على أساس سنوي للشهر العاشر على التوالي.

وانخفضت المبيعات الإلكترونية بنسبة 1ر4% على أساس سنوي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، في ثاني تراجع يتم تسجيله خلال عام .2021

وأشار مكتب الاحصاء إلى أن مستويات المبيعات الإلكترونية في كانون الأول/ديسمبر الماضي مازالت أعلى من شباط/فبراير 2020 قبل جائحة كورونا.

وارتفعت قيمة مبيعات التجزئة خلال الربع الرابع بنسبة 1ر1% مقارنة بالربع الثالث، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة 8ر0%. وبالنسبة لعام 2021 بأكمله، ارتفعت قيمة وحجم المبيعات بنسبة 9ر7% و 2ر7% على التوالي.