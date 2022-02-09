شوقت الفنانة دينا الشربيني جمهورها بأحداث مسرحية ( أحفاد ريا وسكينة)التي تعرض في موسم الرياض بالسعودية ، قائلة " الستات مبيعرفوش يقتلوا".

وقالت دينا الشربيني - في منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" :" (أحفاد ريا وسكينة)... الناس كلها عاوزة تعرف حكايتهم وإزاي الستات طلعوا مبيعرفوش يقتلوا".

ونشرت دينا الشربيني البوستر الدعائي للمسرحية ضم جميع أبطالها

ومن جانبها، أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية نفاد جميع تذاكر العرض المسرحي الذي يستمر حتى 12 فبراير الجاري .

وتدور أحداث العرض المسرحي "لوسي" و"بوسي"، شقيقتان تتعرضان لأزمة نفسية بعد وفاة والدهما عندما أخبرهما عمهما أن جميع ممتلكات والدهما ذهبت له، وهذا يؤثر على حياتهما الشخصية إحداهما يتركها خطيبها وتكتشف أنه تزوج ليتم قتله من الشقيقتين وتحاولان إخفاء جثته والتصرف فيها.

ويشارك في بطولة المسرحية، ياسمين رئيس، وبيومي فؤاد، وأوس أوس، ولبنى ونس، وعلاء زينهم، وأحمد كشك، تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إشراف فني لهادي الباجوري، وإخراج سامح بسيوني.