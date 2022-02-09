لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر إذ أبقى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل بيانات التضخم القوية المتوقعة على نطاق واسع مستثمري الذهب في حالة ترقب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1827.20دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0957 بتوقيت جرينتش واستقرت العقود الأمريكية الآجلة عند 1828.40 دولار.

ويتوقع المحللون أن تظل أسعار الذهب إلى حد كبير بالقرب من المستويات الحالية حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يناير كانون الثاني التي قد تقدم المزيد من الإشارات حول وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وفي حين من المتوقع أن تؤدي قراءة قوية للتضخم إلى رفع أسعار الذهب كأداة تحوط، فإن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية سترفع تكلفة الفرصة البديلة للمعدن الذي لا يدر فائدة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى لها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2019 التي بلغتها في الجلسة الماضية، بينما استقر الدولار لكنه ظل بعيدا عن أدنى مستوياته التي سجلها يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة 0.1 بالمئة إلى 23.19 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ 27 يناير كانون الثاني.

وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1032.88 دولار، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2240.53 دولار.