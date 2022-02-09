يطور بنك باركليز البريطاني منصة إلكترونية تتيح للعملاء فرصة تحقيق أرباح غير مباشرة من صناديق التحوط الاستثمارية، بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على أدوات الاستثمار البديلة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن فريق خدمات الوساطة المالية لدى بنك باركليز يطور حاليا مشروعا يتيح للعملاء المضاربة على صناديق التحوط.

وبحسب المصادر فإن هذه المبادرة التي مازالت في مرحلة مبكرة، ستتيح للعملاء الوصول إلى نحو عشرة صناديق تحوط في البداية.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه الترتيبات تعتبر طريقة غير مباشرة للوصول إلى العائدات التي تحققها صناديق التحوط، والتي قد تحتاج إلى التزامات كبيرة ومراقبة وثيقة للاستثمار بشكل مباشر.

يذكر أن العملاء عادة يشترون وثائق صناديق التحوط من البنك ثم يحصلون على العائد من خلال زيادة قيمة الوثائق.

يذكر أن منصة باركليز عند إطلاقها ستشبه منصتي ألفاس من بنك مورجان ستانلي الأمريكي ودي.بي سيليكت من دويتشه بنك الألماني.