رفعت السويد معظم القيود ذات الصلة باحتواء كورونا، بعد اتخاذ جارتها الدنمارك خطوة مماثلة.

وتتضمن التدابير الجديدة رفع القيود المفروضة على ساعات عمل المطاعم والحانات، كما لم تعد هناك حاجة للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. وتم كذلك إلغاء الاشتراطات المرتبطة بعدد الأشخاص المسموح لهم بحضور الفعاليات والتجمعات.

كما لم يعد يتعين على الأفراد ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العام.

وتم تخفيف التدابير كذلك للقادمين إلى السويد. ولم يعد يتعين على مواطني دول الاتحاد الأوروبي إبراز دليل على تلقيهم لقاحا ضد كورونا أو التعافي أو حتى نتيجة اختبار سلبية.

إلا أنه تم الإبقاء على بعض التوصيات، من بينها دعوة غير المحصنين للحصول على لقاح.

ومن أجل حماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، أبقت السلطات على العمل بالتدابير في مؤسسات خدمات الصحة والرعاية ودور كبار السن.