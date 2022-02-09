تجاوزت الصادرات الألمانية بشكل كبير المستوى الذي كانت عليه قبل أزمة جائحة كورونا.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن أن صادرات السلع الألمانية ارتفعت بشكل حاد في 2021 مقارنة بعام 2020 بنسبة 14% لتصل إلى 5ر1375 مليار يورو وبحسب البيانات، ارتفعت الصادرات العام الماضي بنسبة 6ر3% مقارنة بعام ما قبل أزمة كورونا .2019

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 1ر17% العام الماضي إلى 2ر1202 مليار يورو، متجاوزة أيضا مستوى .2019

وفي نهاية عام 2021 ارتفعت الصادرات بنسبة 9ر0% مقارنة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر. ومقارنة بشهر كانون الأول/ديسمبر 2020 زادت الصادرات بنسبة 6ر15%.

وفي أزمة كورونا عام 2020، تراجعت صادرات السلع بنسبة 1ر9%، كما تقلصت الواردات بنسبة 7%.

وبحسب البيانات، حلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بين الدول المستقبلة للصادرات الألمانية، تلتها الصين، ثم فرنسا. وكانت أكثر الواردات إلى ألمانيا قادمة من الصين.

وساد قلق بشأن اقتصاد التصدير مؤخرا بسبب المشكلات اللوجستية المستمرة، واختناقات توريد بالمواد الخام والمنتجات الوسيطة، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة وتطورات الوضع الوبائي. وإلى جانب الاستهلاك يعتبر التصدير ركيزة مهمة للاقتصاد الألماني.