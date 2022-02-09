ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي ريال مدريد قد يرى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، بديلا في حال فشل صفقة اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وأضافت الصحيفة أن ليفاندوفسكي يلعب مع بايرن ميونخ وينتهي عقده الحالي في يونيو 2023، ولكنه اتخذ قرارًا بالرحيل عن صفوف البافاري في الصيف المقبل ولن يقبل أي عروض من النادي الألماني للتجديد، خاصة أن هناك حلما ما زال يراوده بإنهاء مسيرته بقميص ريال مدريد، مؤكدة وجود احتمالات لذلك إذا لم يتحرك النادي الملكي لضم هالاند.

وأوضحت أن ليفاندوفسكي أبلغ وكلاءه بأن ينتظرون أي حركة من طرف نادي ريال مدريد للتفاوض معه ويعطون النادي الإسباني الأولوية للرحيل إليه في الصيف المقبل، مشيرة إلى أنه في الصيف المقبل ، سيكون نادي بايرن ميونخ في موقف ضعف كبير لمنع رحيل ليفاندوفسكي وعدم بيعه بمبلغ أقل بكثير مما تكون عليه قيمته التسويقية وستتراوح بين 30 إلى 40 مليون يورو، لكنه مبلغ جيد أفضل من الانتظار حتى صيف عام 2023 ورحيل اللاعب المجاني.