طالبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بضرورة تحسين ظروف العمل في القطاع الثقافي الذي تضرر بصورة خاصة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأفاد تقرير عالمى بشأن السياسة الثقافية بأنه يمكن تحقيق ذلك، من خلال توفير حد أدنى للأجور وتحسين التأمين الاجتماعي، على سبيل المثال.

وفقد نحو 10 ملايين شخص على مستوى العالم وظائفهم في مجالي الثقافة والأنشطة الإبداعية فى عام 2020 ، وفقا للتقرير.

وخسر القطاع عائدات تتراوح ما بين 20 و 40 % في الدول التي شملتها الدراسة.

وذكر إيرنيستو أوتون، مساعد المدير العام للثقافة لدى منظمة اليونسكو أن هناك حاجة لإعادة التفكير في إيجاد بيئة عمل مستدامة وشاملة للعاملين بالفنون والثقافة في سائر أرجاء العالم.

ولفت في الوقت نفسه إلى أن الطلب على الثقافة ارتفع خلال الأزمة.

وفيما أتاحت الجائحة مجالا أوسع للإصدارات الثقافية الرقمية، لم تعوض العائدات الرقمية الخسائر.