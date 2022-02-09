قال الفنان القدير توفيق عبدالحميد، أن استمراره في التمثيل أو توقفه سيتحدد من خلال ردود الأفعال عن دوره في مسلسل "يوتيرن"، الذي يشارك من خلاله في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2022 .

وقال عبد الحميد - عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك - : " بعد 12 عاما من التوقف عن التمثيل أعود من خلال مسلسل "يوتيرن " ، وهذه التجربة ستكون الفيصل في أن استمر في التمثيل أو أتوقف مرة أخرى".

وكان الفنان توفيق عبدالحميد، قد بدأ الشهر الماضي تصوير المشاهد الأولى من مسلسله الجديد "يوتيرن"، واعتبر أن اسم المسلسل "يوتيرن" يعبر عن حالته المتمثلة في العودة مرة آخرى للوقوف أمام الكاميرا، بعدما كاد أن يعلن اعتزاله للفن، حيث يجسد شخصية طبيب شهير في المسلسل، والذي يناقش عددا من القضايا الاجتماعية الهامة .

وكان آخر أعمال توفيق عبد الحميد مسلسل "سي عمر وليلى أفندي" عام 2010، من تأليف وإخراج محمد نبيه، وشاركت في بطولته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز .

"يوتيرن" من تأليف أيمن سلامة،وإخراج سامح عبدالعزيز وبطولة ريهام حجاج، صفاء الطوخي، عبير صبري، محمد كيلاني، كريم قاسم، هشام عاشور، نانسي صلاح، عبير منير الدين