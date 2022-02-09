ارتفعت أسعار الألومنيوم في تعاملات بورصة لندن للسلع إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عاما، حيث أدت زيادة الطلب وإغلاق العديد من مصاهر الألومنيوم في الصين وأوروبا إلى ظهور مخاطر حدوث نقص في إمدادات المعدن الصناعي.

وارتفع سعر الألومنيوم بنحو 3ر3% إلى 3236 دولار للطن، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ تشرين الأول/أكتوبر .2028

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أسعار المعادن الأساسية من النيكل حتى النفط الخام والغاز الطبيعي ارتفعت خلال الشهور الأخيرة مع الزيادة الحادة في الاستهلاك نتيجة خروج الاقتصادات من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت بلومبرج ان الألومنيوم هو الأفضل أداء بين المعادن في تعاملات بورصة لندن للسلع خلال العام الحالي، وأصبح السعر المستهدف الجديد بالنسبة للمستثمرين هو أعلى من 3380 دولار للطن.