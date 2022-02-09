قالت بوتسوانا إنها تسعى للتعاقد مع شركات لبناء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات، لتصبح أكبر مشروعاتها للطاقة المتجددة حتى اليوم.

ووجه وزير الطاقة دعوة للشركات للتقدم للبرنامج، الذي سيشمل تمويل بناء المحطة وإنهاء المشروع بحلول عام .2027 وستقوم شركة بوتسوانا للطاقة المملوكة للدولة بشراء الكهرباء التي سيتم إنتاجها.

وتعد المحطة المخطط لها جزءا من خطة الدولة للموارد المتكاملة، والتي تنص على شراء أو توليد الحكومة لـ795 ميجاوات من قدرات التوليد الجديدة بحلول عام .2040 وستكون 61% على الأقل من المشروعات الجديدة مخصصة لإنتاج الطاقة المتجددة، والتي تشمل محطات طاقة شمسية ومحطات لطاقة الرياح، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة تنظيم الطاقة في بوتسوانا.