يتوجه نائب رئيس الوزراء وزير الأصول الحكومية البولندي ياتشيك ساسين ووزير التنمية بيوتر نوفاك إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لمناقشة بناء مفاعلات نووية صغيرة في بولندا، وفقا لتقرير نشرته النسخة البولندية من صحيفة بيزنس إنسايدر على الإنترنت .

ونقلت وكالة "بلومبرج" لأنباء عن التقرير أنه من المحتمل أن يوقع الوزيران اتفاقية مع الإدارة الأمريكية خلال الزيارة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الأصول البولندية، كارول مانيز، لصحيفة بيزنس انسايدر أن ساسين يعتزم زيارة الولايات المتحدة.

كما يشارك في الوفد إلى الولايات المتحدة الرئيس التنفيذي لشركة التعدين البولندية العملاقة "كيه.جي.اتش.إم"، مارسين شلودجينسكي.