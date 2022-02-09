أعلن النائب حمدان العازمي عن تقدمه مع مجموعة من النواب بطلب لعقد جلسة خاصة يوم 15 الجاري لإلغاء التعديلات على قانون انتخاب مجلس الأمة فيما يتعلق بـ «حرمان المسيء» والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى.



وأوضح العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان الطلب يهدف إلى عدم حرمان من تم تطبيق تلك التعديلات عليه من الترشح لمجلس الأمة، من خلال مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل القانون رقم 27 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن انتخاب مجلس الأمة.



وبين انه سبق وان تقدم مع 4 نواب بمقترح بإلغاء التعديلات، والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريعات الأخرى، مشددا على ضرورة الاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريعات الأخرى.



وقال العازمي ان لجنة الداخلية والدفاع لديها الفرصة لإنهاء تقريرها الذي سبق ان أعاده المجلس إلى اللجنة وعليها الاستعجال في إنجاز هذا التقرير الجاهز.