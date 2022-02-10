أسامة دياب



احتفلت سفارة قطر لدى الكويت باليوم الرياضي للدولة والذي يصادف هذا العام الثامن من فبراير.



وفي هذا السياق، قال السفير القطري علي بن عبدالله آل محمود أن بلاده كانت سباقة في اختيار يوم وطني للرياضة، حيث تعتبر أول دولة خليجية تخصص يوما لممارسة الرياضة منذ عام 2011 بعد صدور القرار الأميري بالاحتفال السنوي بيوم الرياضة في قطر.



وأوضح آل محمود في تصريحات صحافية ان بلاده اعتمدت هذا اليوم عطلة رسمية تتعطل فيها الدوائر الحكومية وتتحول فيها الدولة إلى ساحة كبرى لممارسة الرياضة يتم فيها تشجيع الجميع، من مختلف الأعمار، على ممارسة الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة التي تقيمها الجهات الحكومية والخاصة برفقة أفراد الأسرة والأصدقاء، حتى يستطيع الجميع المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة.

وشدد على أن قطر ترى أن الرياضة هي أسلوب ونمط حياة ولذلك تسعى بجهود حثيثة لتشجيع المواطنين والمقيمين على اعتماد هذا النمط الصحي في حياتهم اليومية، وتهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين بأهمية ممارسة الرياضة وحثهم على تغيير نظام حياتهم لتقليل المخاطر المرتبطة بأساليب الحياة غير الصحية.



وتابع: يمثل هذا اليوم فرصة للتقريب بين فئات المجتمع المختلفة وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تدعمها ممارسة الرياضة. وبصفتها الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم 2022 وعدد من البطولات العالمية، تحرص دولة قطر على تأصيل ثقافة الرياضة في المجتمع من خلال عدد من المبادرات ومنها اليوم الرياضي للدولة.



ويسر السفارة وهي تحتفل بهذه المناسبة أن تنقل تجربة اليوم الرياضي إلى الكويت الشقيقة، وذلك في إطار حرص قطر على تبادل التجارب والخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، ونتمنى للمشاركين والحضور يوما رياضيا سعيدا وصحيا.