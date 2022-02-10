أسامة دياب



تزامناً مع انطلاق شهر الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار ‏‏«الإمارات تبتكر»، نظمت السفارة الإماراتية لدى الكويت بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، ومكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لدى الكويت ندوة افتراضية بعنوان «الابتكار طريق التميز» تم خلالها مناقشة العديد من المحاور، من أهمها غرس ثقافة الابتكار للموظف الجديد وبيئة العمل، وكيف يسهم الابتكار في تحقيق التميز.



وتم خلال الندوة استعراض أهم قصص النجاح لاستقطاب وتشجيع طلبة المدارس للاهتمام بالابتكار، والحديث عن دور العلوم والتخصصات الجديدة والتي من أهمها الذكاء الاصطناعي في تحفيز الابتكار، إضافة إلى دور المؤسسات في دعم الابتكار وتشجيعه.



افتتح السفير د.مطر النيادي الندوة بالتأكيد على أهمية الابتكار وخلق بيئة حاضنة للمبتكرين وتعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع، مشيدا بجهود البلدين الشقيقين في هذا الشأن.



وتحدث المشاركون عن أهمية احتضان الابتكار والاستثمار فيه وتبنيه كفكر وأسلوب عمل للتغلب على التحديات وتوفير الحلول لتحسين حياة المجتمع من خلال حزمة من الخدمات والمنتجات والسياسات، وأشــــاد المشاركون بالرعاية التي توليها الحكومات في المنطقة لدعم الابتكار وخلق البيئة المحفزة له من خلال إنشاء مراكز مخصصة للابتكار، حيث شارك في الندوة مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي بوزارة التربية والتعليم في الإمارات د.هند الطير، ومسؤول أول ابتكار في هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية بدولة الإمارات العربية المتحدة علي النعيمي.



واتفق المتحدثون على ضرورة تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الابتكار، شهدت الندوة حضور عدد كبير من المهتمين في مجال الابتكار في البلدين الشقيقين وممثلي عدد من السفارات المعتمدة بالكويت.