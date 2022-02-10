انطلق مهرجان التسوق 2022 في المهلب مول أحد المراكز التجارية الرائدة في منطقة حولي.



ويأتي انطلاق هذا المهرجان التسويقي تزامنا مع إجازة المدارس والأعياد الوطنية واحتفالات فبراير، حيث انطلق المهرجان من تاريخ 2022/1/19 ولغاية 2022/2/24، حيث يحصل أي متسوق على كوبون إلكتروني لدخول السحب على جوائز عديدة منها سيارة موديل 2022 وهاتف نقال أي فون وآيباد ولابتوب وغيرها من الهدايا القيمة مقابل كل 10 دنانير من مشترياته من أي من المحلات داخل المول، ويقام في المول فعاليات متنوعة للأطفال خلال عطلة نهاية الأسبوع كل يوم خميس وجمعة، وذلك لمتعة الزوار ورواد المول.