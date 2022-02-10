تقدم رئيس مجلس أمناء جامعة الخليج، نواف ارحمه، بالمباركة لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الإدارية وطلبة الجامعة وذلك بمناسبة صدور المرسوم الأميري رقم 21/2022 الخاص بإنشاء كلية الهندسة والعمارة في الجامعة.



وكشف نواف ارحمه أن الجامعة ستطرح تخصصات يحتاجها السوق في هذه المرحلة وتشمل: هندسة الكومبيوتر والهندسة الكهربائية والإدارة الهندسية، وذلك لحرص الجامعة على المستقبل الوظيفي لطلبتها وخريجيها وتوفير فرص عمل لهم.

واستعدادا لهذه الخطوة المهمة فقد خصصت جامعة الخليج، مبنى قيد الإنشاء ليكون مقرا لكلية الهندسة والعمارة، وهو يمثل توسعة جديدة للحرم الجامعي المزمع الانتهاء منه كاملا في سبتمبر من العام الحالي، على أن يتم البدء في الدراسة في هذه التخصصات الجديدة خلال العام الدراسي المقبل 2022/2023.

وأوضح ارحمه أن الكلية الجديدة ستضم تخصصات نوعية مهمة للتعليم العالي في الكويت، مشيرا إلى التزام الجامعة الدائم في تقديم تعليم أكاديمي عالي الجودة يتوافق مع أحدث المناهج العالمية، في ظل وجود بيئة أكاديمية مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، التي تدعم رؤية الجامعة الرامية إلى تقديم مخرجات من الطلبة المتسلحين بالمعرفة والمهارات العلمية والعملية المواكبة لسوق العمل، لافتا إلى أن الكلية الجديدة تمثل أولى ثمار الخطة الاستراتيجية للجامعة والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من التطوير عبر طرح تخصصات يحتاجها سوق العمل.



وأضاف: «ستطرح الجامعة بداية عبر هذه الكلية 3 تخصصات وهي: هندسة الكومبيوتر والهندسة الكهربائية والإدارة الهندسية، وهي تخصصات تلبي حاجة سوق العمل»، مبينا أن الجامعة عمدت على طرح هذه التخصصات في الوقت الحالي دون غيرها من التخصصات الهندسية، وذلك بعد دراسة احتياجات سوق العمل، فضلا عن تلمس الحاجة المتزايدة لهذه التخصصات مستقبلا، في الوقت الذي باتت تتخذ فيه هذه المجالات العلمية دورا فعالا في حياتنا اليومية.