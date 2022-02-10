أطلقت لولو هايبر ماركت الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة احتفالاتها السنوية «لولو هلا فبراير» في 1 فبراير مع تزيين كل أفرع الشركة بالأضواء المتلألئة والأقواس الزخرفية والرايات الملونة وأعلام الكويت.



وفي الوقت الذي يتزامن فيه مهرجان هلا فبراير الذي يستمر قرابة شهر مع الاحتفالات بالعيد الوطني وعيد تحرير دولة الكويت خلال الأسبوع الأخير من فبراير، تتمحور الموضوعات الفنية والصور الخلفية حول هذين اليومين التذكاريين.



ترفرف الأعلام الوطنية الصغيرة والكبيرة في كل مكان، بينما تشكل مجموعات الألوان الخاصة بالعلم طابع العديد من الزخارف المرئية حول منافذ البيع في الهايبر ماركت. كما تضفي القطع الكبيرة للهياكل المميزة والصور الملونة للمباني والأماكن في الكويت طابعا مميزا لأجواء الاحتفالية.



ستقام مجموعة كبيرة من العروض الترويجية على مدار شهر فبراير، بدءا من عرض «القسيمة» في 3 فبراير، حيث إنه خلال هذا العرض الترويجي، ستؤهل كل عملية شراء بقيمة 5 دنانير المتسوق لسحب على فرصة الفوز بـ 131 قسيمة هدايا بقيمة إجمالية قدرها 15.000 دينار.



سيكون كل أسبوع من مهرجان «لولو هلا فبراير» أكثر إثارة من خلال الترويج «لماركة الأسبوع» وعرض خصومات مدهشة على المنتجات من هذه الماركة المحددة، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك عرض ترويجي «منتج اليوم» في كل يوم من أيام المهرجان الذي يستمر لمدة شهر، حيث سيتم عرض منتج معين بعنوان «صفقة اليوم الخاصة» بسعر مميز للغاية.



واعتبارا من 16 فبراير، ستعرض منافذ لولو هايبر ماركت العرض الترويجي «فخر إنتاج الكويت» الذي يسلط الضوء على المنتجات الخاصة المنتجة في الكويت، بما في ذلك الفواكه والخضراوات الطازجة التي يتم تقديمها بأسعار مغرية.



بالإضافة إلى ذلك، احتفالا بالذكرى 61 لليوم الوطني لدولة الكويت في 25 فبراير، سيتوافر 61 عرضا مثيرا اعتبارا من 23 فبراير، وستتاح كذلك 600 حمولة عربة من المشتريات مجانا تماما للفائزين المحظوظين في هذا العرض الترويجي لمدة ستة أيام من 23 إلى 28 فبراير.



وسيتم أيضا خلال فترة المهرجان بأكملها التي تبدأ من 2 فبراير إجراء تخفيضات خاصة على أصناف مختارة من المنتجات، بما في ذلك الأزياء والأحذية وحقائب السيدات والنظارات ولعب الأطفال واكسسوارات الرضع. ويعتبر المهرجان «هلا فبراير» الذي يستمر قرابة الشهر استمرارا لالتزام شركة لولو بجعل لولو هلا فبراير تجربة مثيرة وممتعة على مدار العام للعملاء.