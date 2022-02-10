محمود عيسى



توقعت شركة كولييرز المتخصصة في أبحاث الفنادق ونسب الإشغال فيها أن تسجل الفنادق في مدينة الكويت ارتفاعا في معدلات الإشغال بنسبة 16% لتبلغ 31% خلال العام الحالي 2022.



وقالت الشركة في تقرير صدر أمس إن معدلات الإشغال في دبي ستسجل أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط والخليج بواقع 79%، وذلك مقارنة مع 74% في الدوحة و44% في مسقط، و48% و40 في عمان وبيروت على التوالي.



وعزت الشركة بطء التعافي في نسب الإشغال الفندقي في الكويت الى القوانين الصارمة والقيود المتعلقة بالسفر في مواجهة فيروس كورونا، بينما تتراوح نسب الإشغال في مدن دولة الإمارات بين 79% و61% والمملكة العربية السعودية بين 65% و38%، بينما بلغت النسبة المقدرة للبحرين 49%.



وذكرت الشركة في التقرير الذي يغطي 24 مدينة وسوقا إقليمية انه مع دخول العالم إلى عام 2022، بدأنا نلاحظ أن العديد من الأسواق في المنطقة باتت تعلق الآمال على تحقيق التعافي المنشود في أدائها، وقالت انه سيكون للمراقبة المستمرة لتداعيات وباء كورونا من قبل الهيئات الحكومية والأطراف ذات العلاقة وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين في قطاع السياحة والضيافة تأثير رئيسي على كيفية أداء الأسواق مع الربع الأول من عام 2022.

وعلى الرغم من أن قيود السفر في الأسواق الرئيسية شهدت تراخيا في الآونة الأخيرة، إلا أن ثقة المستهلك في الأداء الفندقي ما زالت عرضة للضغوط جراء تفشي الموجة الجديدة من متحورات كورونا. ويعتبر اتباع نهج منظم ومتسق للتعافي والنمو بمنزلة تحسين رئيسي في أداء قطاع الضيافة والفندقة على المديين القصير والمتوسط.



وأشارت إلى أن منهجية التوقعات والتقديرات المتعلقة بأي نشاط مستقبلي لابد أن تشوبها درجة من حالة من عدم اليقين، لاسيما أن وباء كورونا قد ألقى على صناعة الضيافة والفندقة بضلال قاتمة من حالة عدم اليقين.



وقال التقرير الشهري لشركة كولييرز إن توقعاتها لعام 2022 تشمل ما لا يقل عن 5 سنوات من الموسمية واتجاهات الأسواق لكل مدينة او دولة، كما انها تطبق نموذجا خاصا لتحديد الاتجاهات المحتملة للسنة المقبلة، ثم تتم موازنة ذلك مقابل تطورات او أحداث كبيرة مرتقبة، فضلا عن التدخل في هذا النطاق تحت قيادة الحكومة لتحقيق مستوى الإشغالات المتوقع للسوق في عام 2022.



وبالنظر إلى التأثير المحتمل لوباء كورونا على أداء الفنادق، تم إعداد هذا المنشور من قبل كولييرز متضمنا توقعاتها في عام 2022 لإشغال الفنادق في 24 سوقا فرعية في أسواق الضيافة الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث عانت المدن الرئيسية في هذه الأسواق من استمرار قيود السفر.