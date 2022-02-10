أداء البورصـة الاستثنائي خـلال الشهر المـاضي انعكس إيجـاباً على أداء جميـع الصناديق



شريف حمدي



استهلت صناديق الأسهم الكويتية عام 2022 بمواصلة الزخم الإيجابي الذي أنهت به عام 2021، وذلك تماشيا مع أداء البورصة خلال تعاملات شهر يناير الماضي الذي حققت فيه العديد من المكاسب سواء على مستوى المؤشرات او المتغيرات، إذ أضافت القيمة السوقية 1.8 مليار دينار مكاسب لتصل إلى 43.2 مليار دينار.



كما حققت مؤشرات السوق مكاسب كبيرة في الشهر الأول من العام الجديد، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 4.8%، ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.7%، وحقق مؤشر السوق العام مكاسب بنسبة 4.3%.



ووفقا لأداء الصناديق خلال شهر يناير الماضي فإنها شهدت قفزة في الأداء وبمكاسب وصلت حتى 8.4%، وتفوقت 5 صناديق على أداء مؤشر السوق الأول، بينها 4 صناديق تقليدية هي ثروة الاستثماري، ووفرة، والوسم، وكامكو لمؤشر السوق الأول، ومن الصناديق الإسلامية كان ثروة الإسلامي.



وأظهرت إحصائية أعدتها «الأنباء» وفقا لبيانات صادرة عن شركة كامكو إنفست، إن 22 صندوقا استثماريا محليا تستثمر في البورصة الكويتية، سجلت جميعها مكاسب باستثناء صندوق واحد، وذلك على النحو التالي:



٭ استمر تفوق أداء الصناديق التقليدية خلال الشهر الماضي استكمالا للعام الماضي، وذلك بتصدر صندوق ثروة الاستثماري المدار من شركة ثروة للاستثمار أداء الصناديق بشكل عام بمكاسب 8.4%.



٭ تلاه صندوق وفرة المدار من قبل شركة وفرة للاستثمار الدولي بنسبة 7.8%.



٭ ثم جاء صندوق الوسم المدار من الشركة الكويتية للاستثمار بنسبة 4.9%.



٭ وحقق صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول المدار من كامكو انفست مكاسب بلغت 4.8%.



٭ وارتفع صندوق الوطني للأسهم الكويتية المدار من شركة الوطني للاستثمار مكاسب بنسبة 4.7.



٭ وحققت باقي الصناديق التقليدية مكاسب تفاوتت بين 0.5% ووصلت حتى 4.6% كما يظهر من الجدول المرفق.



٭ وعلى مستوى أداء الصناديق الإسلامية، فتصدرها صندوق ثروة الإسلامي المدار من شركة ثروة للاستثمار، وذلك بنسبة 8.2%، وتلاه صندوق المركز الإسلامي المدار من شركة المركز المالي الكويتي بنسبة 4.7%.



٭ حقق صندوق الكويت الاستثماري المدار من الشركة الكويتية للاستثمار مكاسب بنسبة 4.3%، تلاه في المرتبة التالية صندوق الدارج الاستثماري المدار من شركة الاستثمارات الوطنية بنسبة 4.2%.



يذكر أن صناديق الاستثمار في أسهم البورصة الكويتية حققت مكاسب لافتة خلال العام الماضي وصلت حتى 30% على وقع النشاط الكبير الذي شهدته بورصة الكويت على مدار العام وحققت خلاله مكاسب قياسية على مستوى المؤشرات والمتغيرات، وتسعى صناديق الاستثمار المحلية في مواصلة الأداء الإيجابي في ظل مناخ استثماري جيد يدعمه الارتفاع القياسي في أسعار برميل النفط الكويتي الذي قفز لمستوى 90 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2014.