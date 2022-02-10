محمود عيسى



ذكرت وكالة «ستاندرد آند بورز بلاتس»، ان منظمة أوپيك وشركاءها سجلوا مزيدا من التراجع عن تحقيق حصص إنتاج النفط نتيجة العوائق التي خلقتها الاضطرابات.



وأظهر آخر مسح أجرته بلاتس ان أوپيك وحلفاءها مستمرون في التقصير عن تحقيق أهدافهم النبيلة المعلنة بإنتاج الحصص المحددة من النفط، مع انخفاض إنتاج المنظمة وحلفائها بمقدار قياسي يبلغ 700 ألف برميل في اليوم عن إجمالي الحصص الجماعية التي قررتها مع شركائها في يناير.



وخلصت الدراسة الى ان دول الكارتل النفطي الـ 13 رفعت الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل في اليوم من ديسمبر، حيث ضخت 28.19 مليون برميل في اليوم من النفط الخام، في حين تمكنت الدول الـ 9 من خارج أوپيك، بقيادة روسيا من إضافة زهيدة بلغت 10 آلاف برميل في اليوم فقط ليصل إجمالي إنتاجها 13.99 مليون برميل في اليوم.



وبالاجمال، فقد سجل 14 من أصل 18 عضوا إنتاجا أقل من الحصص المستهدفة، مما رفع الامتثال للحصص الإنتاجية بالنسبة لأوپيك+ إلى 120.8%، وهو أعلى مستوى منذ أن فرضت المجموعة تخفيضات قياسية للإنتاج في ربيع 2020 لإخراج سوق النفط من الانهيار الوبائي، وفقا لحسابات بلاتس.



وعلى الرغم من المكاسب القوية التي حققتها الدول الخليجية الأساسية الأعضاء في المجموعة بالإضافة روسيا، إلى جانب عودة نيجيريا إلى الظهور على الساحة الإنتاجية، فقد أدت الاضطرابات في العديد من دول أوپيك+، بما في ذلك فنزويلا وكازاخستان وليبيا والعراق، إلى الحد من نمو إنتاج التكتل النفطي.



كما أثارت جهود التحالف لمواكبة الزيادات الشهرية لحصصها البالغة 400 ألف برميل في اليوم مجموعة انتقادات من عملائها الرئيسيين من النفط الخام، بما في ذلك الولايات المتحدة والهند، اللتين تقولان إن على المجموعة الاستفادة من طاقتها الإنتاجية الفائضة الآخذة في التقلص لخفض أسعار النفط من أعلى مستوياته التي سجلها منذ اكثر من 7 سنوات.