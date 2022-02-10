علي إبراهيم



أصدر رئيس اللجنة العليا في وحدة تنظيم التأمين، محمد العتيبي، قرارا بالترخيص لـ 3 شركات لمزاولة المهن التأمينية.

ووفقا للقرار رقم 4 لسنة 2022، فقد قضى بتقييد شركة ايليت لوساطة جميع أعمال التأمين، وشركة الضمان الخليجية لوساطة التأمين في سجلات الأشخاص المرخص لها بمزاولة وساطة التأمين وإعادة التأمين لدى الوحدة، على أن ينتهي سريان التراخيص في 31 مارس 2022، وذلك مع مراعاة المادة 87 من قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية، تمنح تراخيص للشركات ولمزاولي المهن التأمينية الخاضعين لأحكام المادة 2 من القانون 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وذلك بموجب رقم الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعة.

ورخصت الوحدة في قرارها لشركة الصفوة لوساطة التأمين وفقا لأحكام المادة 2 كمن القانون 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين بأن يرخص لفروع الشركات الخاضعة لأحكام القانون وينتهي الترخيص مع انتهاء ترخيص الشركة الأم أيا كانت مدته.