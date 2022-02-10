خاص: انتهت الإدارة المالية في وزارة الداخلية من اعتماد مكافآت الصفوف الأمامية لقوة الشرطة، ومن المتوقع ان تدخل مبالغ المكافآت في حسابات المستحقين غداً الخميس وبحد أقصى الأسبوع المقبل.



من جهته، قال مصدر أمني لـ «الأنباء» ان مكافآت الصفوف الأمامية تم تقسيمها إلى فئتين: الأولى «شديدة الخطورة»، وهم رجال الأمن الميدانيون، والثانية «متوسطة الخطورة» مثل العاملين في العمليات ومراكز الخدمة وغيرها.



وأضاف المصدر: بالنسبة للفئة الأولى، سيحصل أصحابها على راتب 98 يوما مضروبا في 2، أي 196 يوما، بحيث إذا كان الراتب مثلا 1000 دينار يتحصل المستفيد على 7500 دينار، وفي حال وصل الراتب الى 3000 دينار يتحصل المستفيد على نحو 20 ألف دينار.

أما بالنسبة للفئة الثانية، فإنهم يتحصلون على راتب 98 يوما مضروبا في 1.5 يوم، أي ما يقارب الـ 147 يوما، أي من يتقاضى 1000 دينار يتحصل على ما يزيد على 5600 دينار، ومن يتقاضى 3000 دينار راتب يتحصل على نحو 17 ألف دينار.