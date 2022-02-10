عبدالعزيز الفضلي



ناشد عدد من المعلمات الكويتيات المتقاعدات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف التدخل ومساعدتهن على حل مشكلتهن المعلقة منذ عدة سنوات والخاصة بصرف مستحقات نهاية الخدمة، حيث أكدن لـ«الأنباء» انهن لم يصرف لهن مبالغ مكافأة نهاية الخدمة لأنهن تقاعدن قبل القرار، قائلات «نطالب بمساواتنا بأخواتنا المتقاعدات الآن حيث يصرف لهن مكافأة نهاية الخدمة خاصة ونحن اول من طالبنا بالقرار قبل تطبيقه ولكن لم نستفد منه»، داعيات الى مساواتهن باخوانهن العسكريين المتقاعدين الذين صدرت قرارات بعد تقاعدهم.

ولفتن الى أنهن أمهات وصاحبات بيوت، لذلك نطلب حل مشكلتنا التي بقيت معلقة منذ عدة سنوات لاسيما ان معظم المعلمات المتقاعدات قبل القرار تقاعدن براتب 650 دينارا مقارنة بالراتب التقاعدي للمعلمة حاليا 1700 دينار وأكثر.

إلى ذلك ذكرت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان وزارة التربية تعتز وتفتخر بجميع العاملين في قطاعاتها والذين أيضا خدموا وأدوا الرسالة بكل امانة وإخلاص وتقاعدوا، مشيرة الى انها لا تملك القرار في هذا الشأن.