يبدأ المؤلف والمخرج والموسيقي جيمس صامويل فيلم «The Harder They Fall» مع هذه العبارة: «في حين أن أحداث هذه القصة خيالية، إلا أن أولئك الناس موجودين»، وفي بحث سريع عبر «غوغل» تأكدنا من صحة هذا البيان، حيث إن «نات لوف»، و«روفوس باك»، و«ستيجكوتش ماري»، و«تشيروكي بيل»، الشخصيات الذين يمثلهم جوناثان ماجورز، وإدريس إلبا، وزازي بيتز، ولاكيث ستانفيلد على التوالي، على قيد الحياة ويعيشون في الغرب القديم، لكنهم موجودون بكامل مواصفاتهم باستثناء الاسم في هذا الفيلم المميز من نوع رعاة البقر، لأن خصائصهم ودوافعهم ومغامراتهم الفاسدة لا تتوافق تماما مع نظرائهم في الحياة الواقعية. ومع ذلك يقدم سامويل قصة مرحة ولطيفة وبارعة تتمحور حول الأشخاص ذوي البشرة السوداء التي لديها الكثير من المواصفات الشبيهة بأفلام تارانتينو أو أفلام الويسترن القديمة التي كانت تصور في إيطاليا بميزانيات قليلة.



يبدأ الفيلم بداية متوترة تمهد الطريق للأسلوب العنيف لملحمة الانتقام الدموية هذه، حيث يتم تقديم «نات لوف» اليافع للخارج على القانون «روفوس باك» من خلال قتل والديه، يحمل «نات» ندبة سببتها شفرة على جبينه، والذي يكبر ليصبح خارجا على القانون بحد ذاته، ولديه قانونه الخاص، ولا يستهدف هو وطاقمه سوى الخارجين على القانون.



إن ماجورز الذي يلعب دور «نات» ليس راعي البقر النموذجي الذي اعتدناه، إنه يتمتع بالجاذبية والكاريزما، ولا يفشل أبدا في إظهار إنسانية «نات» عندما تتطلب منه المشاهد العاطفية الرئيسية تقديم أداء عميق.



وبشكل مشابه، يقدم إلبا أداء قويا بدور زعيم الجريمة الشبيه بالشرير الشهير «كينغ بين»، فيزرع الرعب والألم والموت لتحقيق هدفه النهائي المتمثل بأرض الميعاد للأميركيين ذوي البشرة السمراء، ففي أحد المشاهد تتسع عربة قطار لإفساح المجال لدخول «باك»، الرجل الضخم الذي يمثله إلبا، وهذا الاستخدام الذكي للزوايا الحادة تجعل شخصيته الشاهقة تبدو أكثر رهبة، كما يسمح مشهد قوي في الفصل الأخير للممثل البريطاني بالاستمتاع بالتعقيد الذي يلف هذا الشرير في أداء يصنف من بين أفضل ما قام بتأديته طوال حياته المهنية.



وتتعزز شخصيتي «باك» و«لوف» بطاقم من أفراد العصابات المميزين الذين يضيفون الكثير على مغامراتهم الإجرامية، وبالتحديد ريجينا كينغ بدور الخائنة «ترودي سميث»، ولاكيث ستانفيلد بدور «تشيروكي بيل»، يضفيان طابعا مميزا بنفس المقدار على الشخصيات، وفي الوقت نفسه، يوازن «بيل بيكيت» الذي يمثله إيدي غاثيغي، و«جيم بيكورث» الذي يجسده آر جاي سايلر، بين النور والظلام كالثنائي الكوميدي للفيلم، فهناك روح دعابة حقيقية معاصرة في نص صامويل والكاتب المشارك بواز ياكين، وليست كل طلقة تصدر هي رصاصة، فقد تكون أحيانا جملة مضحكة، وغالبا ما تستخدم لتحدي التوقعات حول كيف ستجري مواجهة حماسية.



يتزامن هذا المزاج اللطيف مع الموسيقى التصويرية المرحة التي تتضمن إشارات إلى الألحان الموسيقية الغربية الكلاسيكية للملحن الإيطالي إنيو موريكوني، وموسيقى الريغي الأساسية وموسيقى الأفروبيت، وأغنية جديدة للنجم جاي زي (وهو أيضا منتج في الفيلم)، وتعزز هذه الألحان من تجربة ذوي البشرة السمراء في هذا النوع من الأفلام الذي يهيمن عليه البيض عادة.



إنه لمن المنعش أن نرى هذا التقليد الهوليوودي القديم من خلال عدسة السمر، حيث تضفي مشاهد الكاوبوي إحساسا من السلطة على معارك إطلاق النار، وتستعرض اللقطات العريضة الخلفية الشاسعة الأميركية، مع لقطات مقربة تجعل مشاهد الاصطدام القريبة مسلية، وتبلغ رحلة الانتقام هذه بين الأصدقاء والأعداء ذروتها في مواجهة دموية ووحشية على مر العصور أيضا، والتي تتوج هذا الفيلم الرائع بأسلوب مبهج.