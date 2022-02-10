لا يمكن اعتبار فيلم «The Suicide Squad» انه إعادة لإطلاقة جديدة للسلسلة «ريبوت» أو جزء ثان لفيلم «Suicide Squad» الذي صدر في 2016، بل هو محاولة جديدة بالكامل لنفس العمل، وهذه المرة ينجح هذا الفيلم الجريء والعنيف للغاية بشكل أفضل في الواقع، حيث يضم تشكيلة مميزة من الأشرار، وفي الحقيقة يمكن أن نعتبره أفضل فيلم «DC» منذ سنوات.



الحبكة بشكل أساسي تشبه فيلم «The Dirty Dozen» لكن مع أشرار خارقين، فمرة أخرى، يتم إرسال مجموعة من المجرمين الخارقين المسجونين في مهمة عمليات خاصة شديدة الخطورة، ما يسمح للفيلم يأن يرتقي إلى مستوى عنوانه بطريقة مروعة، وفي حين أننا اعتدنا أن تحافظ الحبكة على حياة الأبطال والأشرار لكي يظهروا في الجزء التالي من السلسلة، إلا أن شخصيات «The Suicide Squad» لا تتمتع بهذه الرفاهية، فلقد أوضح الفيلم تماما أن لا أحد في طاقم الشخصيات المتنوعة هذا في مأمن، ما يعطي شعورا نادرا بالخطر، ويمكن أن يكون أي مشهد هو الأخير لشخصيتك المفضلة.



وعندما تتعرض تلك الشخصيات للقتل، لا يكون المنظر جميلا، حيث يعود المخرج جيمس غان لأيام مجده السابقة كمخرج لا يخشى الدموية، فالشخصيات لا تموت فحسب، بل تتعرض للذبح والتقطيع والحرق والتفجير مع الكثير من الدماء، ذاك النوع من الدموية الذي قد ترى فيه قطعا من الأشلاء، ويتم أحيانا تنفيذ لحظات القتل الوحشية هذه لتكون صادمة، ولحظات أخرى من أجل الفكاهة. يعطي «The Suicide Squad» المخرج غان كامل الحرية ليقوم بكل الأشياء التي يبرع بها، فيمزج ببراعة بين الأكشن والدراما، وبين البراعة وحس الفكاهة، وهي الأمور التي بتنا نتوقعها منه دائما، كما أن هناك شيئا أكثر إبداعا.



الفيلم يدرس طبيعة أسوأ شخصيات «DC على الإطلاق» حتى أكثرهم غرابة مثل Polka-dot Man (ديفيد داستمالتشيان) وRat catcher (دانييلا ميلكيور) حيث لديهما أعماق تستحق الاستكشاف، فمن الواضح أن غان يتعاطف مع الأشخاص المنبوذين وغير الطبيعيين، وهنا يرسل رسالة محبة ملتوية لكن مؤثرة لأشرار «DC» الخارقين الحزينين والمكسورين.



أعرب المخرج غان سابقا عن حبه لقصص «Suicide Squad» المصورة الكلاسيكية التي صدرت منذ عام 1987 من قبل الأسطوري جون أوستراندر، وفي حين أن الفيلم ليس مبنيا بشكل مباشر على تلك القصة بأي شكل من الأشكال، إلا أنه يستلهم منها بكل فخر، فيمتاز بأسلوب شجاع ومليء بالتوتر، وتتألق فيولا ديفيس مرة أخرى بدور «أماندا والر»، ويضم الفيلم كل ما يخطر على البال من تقلبات ومفاجآت عالية الخطورة والخيانات والخداع، ويغطي كل هذه العناصر بحس الفكاهة الجامح والجنوني والعدائي الذي يشتهر به غان، والذي يبرع به طاقم الممثلين المذهل.



يقدم إدريس إلبا وجون سينا أداء مضحكا بدوري القتلة المتنافسين «Bloodsport» و«Peacemaker»، خاصة في مشهد عنيف، حيث يحاولان قتل بعضهما البعض، يؤدي سيلفستر ستالون (صوتيا) شخصية قرش يسير على قدمين يدعى «Nanaue»، ويقدم أداء شديد الإضحاك والسحر أروع مما قد تتوقع، أما شخصية «Rick Flag» الذي يمثله جويل كينمان، فقط تخلص لحسن الحظ من العبارات السخيفة التي أجبر على قولها في نسخة 2016، ليصبح شخصا يستحق التعاطف معه، وتمتاز علاقته الديناميكية مع «Harley Quinn»، التي تقدمها مارغوت روبي، بصداقة نادرة مبنية على الاحترام المتبادل، وهي أحد أبرز الجوانب بالعمل. وبالحديث عن«Harley Quinn»، فإن هذا الفيلم يعتبر أفضل فيلم تمثل فيه روبي شخصية «Harley Quinn» حتى الآن، فهي أكثر إضحاكا ولا يمكن التنبؤ بتصرفاتها أكثر من أي وقت مضى، إذ يغرقها المخرج غان بحالة من الجنون الخالص، ولا يسع الفيلم سوى الخروج على السيطرة ليتبعها في جنونها.



لو كانت هناك نقطة ضعف واحدة في الفيلم، فهي في بعض أشرار الفريق الذين يعانون من السطحية، وبالتحديد «Thinker» الذي يمثله بيتر كابالدي، حيث لا يتم استغلاله كما يجب، ويبدو كمصباح خافت ومعتم بين مجموعة من الأضواء الساطعة والمبهرة.