تتألق Ooredoo للاتصالات، بفعالياتها وأنشطتها المتعاقبة التي ما إن تنتهي إحداها حتى تبدأ الأخرى، ضمن أجندة منظمة تجعل من الشركة أيقونة لإحياء ودعم أروع الفعاليات لتلبية كل الاهتمامات والتي يتردد صداها ضمن أرجاء الدولة.



وللشباب والفتيات نصيب كبير من هذه الأجندة، فلطالما عرفت Ooredoo بدعمها المستمر وحرصها على تمكين المرأة النابع من قيم الشركة الأساسية والمبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي.

ومن هنا، أعلنت Ooredoo الكويت عن رعايتها لفعالية RoadRush للفتيات، وهي الفعالية الرياضية الفريدة من نوعها في الكويت والتي تجذب عشاق السيارات والسباقات، وستقام الفعالية يوم غدا الجمعة في مدينة الكويت لرياضة المحركات في جنوب مدينة الكويت.



ولم تتوان Ooredoo بالتعاون مع RoadRush في إثراء جدول الفعاليات الترفيهية التي تستضيفها لتشتمل أيضا على حفلات موسيقية وسوق RoadRush ومهرجان ترفيهي يدعم المواهب والمطاعم والكافيهات المحلية، بالإضافة إلى العديد من المسابقات والجوائز والمفاجآت وذلك التزاما من الطرفين بتوفير المزيد من التنوع والمرونة أمام الزوار.



وفيما يتعلق برياضة السيارات، سيتمكن الزوار من عشاق السرعة الباحثين دوما عن تجربة جديدة مليئة بالإثراء والحماس والمغامرة وراء المقود، من تعلم القيادة الاحترافية على حلبات السباق والتعرف على تقنيات «الانجراف» المعروفة أيضا بـ «الدرفت»، هذا بالإضافة إلى سباق سيارات الفتيات الاحترافي و«تجربة ماكلارين» التي تتيح للمشاركين تولي زمام قيادة سيارة «ماكلارين» فائقة السرعة.



وتأتي هذه الرعاية تماشيا مع دور Ooredoo الجوهري في تعزيز ثقافة الرياضة والترفيه ضمن أفراد المجتمع وتمكين المرأة الكويتية، وإطلاق العنان لأصحاب المواهب الدفينة في الدولة.