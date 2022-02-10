أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 4.30% في ديسمبر الماضي على أساس سنوي.

وقالت «الإحصاء» في بيان صحافي، عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة أمس، إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.73% في ديسمبر الماضي على أساس شهري، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار معظم المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية خصوصا المواد الغذائية والتعليم.



وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 7.20% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 في حين لم يتغير مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) وبقي مستقرا عند 135 نقطة على أساس سنوي.



وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 5.66% في ديسمبر الماضي على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 2.35 فيما ارتفع معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 2.36%.



وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.15% في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 4.54%.



وأفادت «الإحصاء» بأن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 2.56% على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 3.67% في حين قفزت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 18.95%.



وبينت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في ديسمبر الماضي بنسبة 2.37% في حين ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 3.18%.