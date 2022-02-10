تصدت الدفاعات الجوية السورية التابعة للجيش السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في سماء دمشق، وتمكنت من إسقاط عدد منها، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أمس.



ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن إسرائيل نفذت عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من الاتجاه الجنوب الشرقي لبيروت، كما نفذت عدوانا بصواريخ أرض- أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، مؤكدا أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها، وجرى العمل على تدقيق نتائج العدوان. وقالت «سانا» إن جنديا سوريا قتل وأصيب 5 آخرون بجروح من جراء القصف الصاروخي الإسرائيلي.



وكان التلفزيون الرسمي السوري بث في وقت سابق من امس مقطع فيديو لتصدي الدفاعات الجوية للأهداف في سماء دمشق.



من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، سماع دوي عدة انفجارات عنيفة في مدينة دمشق ومحيطها نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية، لافتا إلى أن المضادات الجوية السورية التابعة للجيش السوري تصدت لها في سماء المنطقة.



وبين «المرصد» أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للقصف، وجرى إسقاط بعض الصواريخ، في حين أدت الجولة الثانية من القصف الإسرائيلي إلى مقتل ضابط برتبة ملازم أول من الدفاع الجوي في استهداف طال بطاريات للدفاع الجوي في تلك المنطقة، لافتا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين. في المقابل، قالت إسرائيل إنها شنت غارات ضد أهداف في سورية استهدفت بطاريات صواريخ مضادة للطائرات، وذلك ردا على إطلاق صاروخ من سورية، وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي.



وقال الجيش إن أصوات صفارات الإنذار دوت في مدينة أم الفحم شمال إسرائيل بعد الصاروخ الذي أطلق من سورية باتجاه إسرائيل وانفجر في الجو.



من جانبها، حذرت روسيا من أن الغارات الإسرائيلية المتواصلة من حين إلى آخر على سورية «غير قانونية إطلاقا من ناحية القانون الدولي» وتؤثر سلبا على الوضع في المنطقة عموما.



وقال السفير الروسي لدى سورية ألكسندر يفيموف، في حديث إلى وكالة «نوفوستي» الروسية امس «تدين روسيا بشدة الغارات الإسرائيلية على سورية، وتدعو إلى وضع حد لها».