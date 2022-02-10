أعلنت هيئة التفاوض السورية، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة، امس رفضها مقاربة «خطوة بخطوة» التي اقترحها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون بهدف إحراز تقدم في العملية السياسية بعد 11 عاما من النزاع.



وأبدت هيئة التفاوض في بيان «رفض آلية الخطوة بخطوة، والخطوة مقابل خطوة» وكذلك «أي مبادرات أو آليات لا تؤدي بشكل عملي وواضح إلى التنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254، تمهيدا للوصول إلى الهدف الأساسي له وهو تحقيق الانتقال السياسي».



ونص القرار الذي تبناه مجلس الأمن في ديسمبر 2015 على نقاط عدة، أبرزها مراجعة الدستور وتنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.