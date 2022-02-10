أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن كشف خطط تخريبية لعصابة سرية ضد موظفين حكوميين ومنشآت في محافظات حمص ودمشق ودرعا والسويداء السورية. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سورية أوليغ غورافليف - في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية امس: «إن الوضع الأمني العام في سورية لايزال حرجا»، مشيرا إلى أن أنشطة القوات الأميركية المتواجدة بشكل غير قانوني على الأراضي السورية لها تأثير سلبي على الأوضاع في البلاد.



وأضاف: «أن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الأميركية شهدت خلال الأيام الماضية 10 هجمات إرهابية وأعمالا تخريبية، وبلغ عدد الضحايا 18 شخصا وأصيب 25 آخرون»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تواصلان منح العفو لأعضاء الجماعات الإرهابية، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال تؤدي إلى زيادة التهديد الإرهابي. وأوضح أن معلومات جهاز المخابرات الخارجية الروسي تدل على رغبة الإدارة الأميركية في الإبقاء على الوجود الأميركي في سورية، لافتا إلى أن هذا يحول دون استقرار الأوضاع على المدى المنظور.