الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، أن مشجعي كرة القدم من أنحاء العالم طلبوا أكثر من 17 مليون تذكرة لحضور مباريات كأس العالم قطر 2022 خلال مرحلة المبيعات الأولى التي استمرت على مدى 20 يوما فقط، وأشارت الأرقام إلى أن المشجعين من داخل دولة قطر هم أكثر من تقدموا بطلبات الحصول على تذاكر المباريات.



ووصل عدد الطلبات لتذاكر المباراة النهائية في ستاد لوسيل يوم 18 ديسمبر المقبل إلى 1.8 مليون طلب تذكرة.



وسيتحقق مركز التذاكر بالاتحاد الدولي لكرة القدم من امتثال الطلبات المقدمة خلال مرحلة المبيعات الأولى التي انطلقت في 19 يناير الماضي لشروط المبيعات وقيود طلبات التذاكر لكل أسرة قبل تخصيص التذاكر لأصحابها.