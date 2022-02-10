أكد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدرالسلمان أنه لمس حرصا من وزارة الكهرباء والماء على تفعيل التواصل بينهما للارتقاء بآليات الخدمات المشتركة المقدمة من قبل الطرفين للمستهلكين في القطاعين العام والخاص.



وقال السلمان في بيان صحافي إنه عقد اجتماعا مع مدير إدارة التمديدات بوزارة الكهرباء والماء م.مطلق الشمري، حيث تمت مناقشة سبل متابعة تنفيذ التفاهمات بين الطرفين والمراسلات السابقة مع الوزارة والخاصة بإدارة التمديدات وآلية تنفيذ مذكرة التفاهم وتفعيل اللجنة المشتركة بينهما، وتم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي آخر خلال أسبوعين لمناقشة التفاصيل الآلية التي تساعد على سرعة إنجاز المعاملات ودقتها وطريقه التدقيق والاعتماد والربط الالكتروني بين الإدارة والاتحاد.



وأضاف أن آلية التنفيذ ستشمل تأهيل واختبار مهندسي الإشراف الكهربائيين والميكانيكيين للتكييف واعتمادهم من قبل الاتحاد والوزارة، متوجها بشكر الاتحاد الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس ووكيل الوزارة وللوكلاء المساعدين للشبكات ونظم المعلومات لدعمهم المتواصل لرفع مستوى الخدمات ودقه الأعمال والتوجه العام لقيام المكاتب الهندسية والدور الاستشارية والتخصصية والشركات المهنية بالإضافة لترخيص المخططات الكهربائية والتكييف والإشراف عليها وصولا للفحص والتدقيق.