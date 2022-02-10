دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء حملة واسعة عصر امس على بيوت الصفيح والتمديدات الكهربائية المخالفة وبيوت العزاب في محافظة الجهراء.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري في تصريح لـ «الأنباء» إن الوزارة تركز حاليا على التمديدات المخالفة وغير القانونية على بيوت الصفيح لما تشكله من خطر على الشبكة الكهربائية والسلامة العامة. ولفت إلى انه تم خلال الحملة قطع التيار الكهربائي عن عقارين مخالفين وتسجيل حالتي إثبات حالة تضمنت وجود مناجر ومفروشات وعشوائيات وعزاب داخل تلك العقارات، والوزارة مستمرة بحملة القضاء على بيوت الصفيح، حيث يقوم ملاك العقارات بتسكين عمالة في هذه البيوت بشكل مخالف.



إلى ذلك، أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن البدء باستقبال طلبات إيصال المياه الى منطقة غرب عبدالله المبارك وحددت المستندات المطلوبة وهي صورة البطاقة المدنية وصورة وثيقة الملكية وبراءة ذمة من إدارة خدمات العملاء بالوزارة.